Actualidade

(CORREÇÃO NO 2.º PARÁGRAFO) Lisboa, 12 dez (Lusa) - O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, garantiu hoje, no parlamento, que a redução da produção da carne de bovino não é a resposta para a descarbonização global.

"A agricultura é o setor que mais fixa carbono, mas contribui também com 10% para as emissões. Temos de ter em conta que dos 10% apenas 2,5% dizem respeito aos ruminantes e os restantes à carne de bovino. Não parece que a [descarbonização global] se vá resolver através dos bovinos", disse Capoulas Santos, questionado pelo CDS-PP, durante uma audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar.(SUBSTITUI DOMINANTES POR RUMINANTES)

Em causa estão as medidas previstas no Roteiro para a Neutralidade Carbónica, que pretendem tornar o país neutro nas emissões de dióxido de carbono até 2050, tendo sido a redução da produção de bovinos proposta pelo ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.