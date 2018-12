Actualidade

O movimento do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, anunciou hoje que vai pedir a divulgação do áudio da sessão da comissão de inquérito às construções na escarpa da Arrábida em que o relator do PS se demite.

Em comunicado enviado hoje, a associação cívica 'Porto, o Nosso Movimento' quer que, "em nome da verdade", seja divulgada também uma "parte" do referido áudio "em que [o relator Pedro Braga de Carvalho] pede para que seja apagado".

"Em nome da verdade e da dignidade das pessoas envolvidas, a Porto, o Nosso Movimento anuncia que pedirá ao Presidente da Assembleia Municipal que, com autorização unânime dos membros da comissão, divulgue o registo áudio da sessão em que Braga de Carvalho se demitiu, incluindo a parte em que pede para que seja apagado", lê-se num comunicado divulgado hoje.