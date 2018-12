Actualidade

O 'chairman' da Vista Alegre admitiu hoje reiniciar "no futuro" o processo de aumento de capital, entretanto cancelado, e alargar a dispersão em bolsa, mas afastou a possibilidade de tal vir a acontecer no primeiro trimestre de 2019.

Na terça-feira, a Vista Alegre anunciou que, "em resultado da conjuntura adversa nos mercados internacionais", o aumento de capital que tinha em curso não se iria concretizar.

Questionado pela Lusa sobre se a Vista Alegre Atlantis (VAA) admite lançar novo aumento de capital em 2019, o presidente do Conselho de Administração ('chairman'), Nuno Marques, afirmou que "é possível" que seja reiniciado o processo de dispersão em bolsa "no futuro" se a empresa considerar que "todas as condições estão reunidas para tal".