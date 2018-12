Actualidade

O Ministério Público de Leiria acusou um homem dos crimes de evasão, violação, furto e coação agravada, na forma tentada, que terão sido cometidos quando fugiu do Estabelecimento Prisional de Leiria em julho.

Numa nota publicada hoje na página da Procuradoria da Comarca de Leiria, o Ministério Público (MP) refere que na acusação considerou-se "indiciado que, no dia 10 de julho de 2018, o arguido encontrava-se a cumprir pena de prisão no Estabelecimento Prisional de Leiria, estando colocado em Regime Aberto no Interior".

Nesse dia, o homem "conseguiu sair para o exterior das instalações do referido estabelecimento prisional e colocar-se em fuga".