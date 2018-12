Actualidade

As autoridades angolanas apreenderam em Luanda 10.200 quilates de diamantes, 14.573 dólares e 495 euros no âmbito da "Operação Transparência", que decorre em todo o país desde 25 de setembro, anunciou hoje fonte oficial.

A informação foi transmitida pelo porta-voz daquela operação policial de combate à imigração e ao garimpo ilegais, comissário António Bernardo, afirmando que a apreensão, dos referidos meios, na capital angolana, foi feita nos dias 10 e 11 deste mês.

De acordo com o oficial superior da polícia angolana, desta ação, que decorreu em Luanda, onde é controlado o "tráfico de diamantes", resultou também na apreensão de uma viatura, vários equipamentos de apoio, recontagem e determinação do valor do diamante.