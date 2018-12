Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, Geoffrey Onyeama, disse hoje que a missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) está em Bissau para "dialogar" e garantir que o roteiro para legislativas guineenses é respeitado.

"Identificámos alguns receios e estamos aqui para dialogar com todos os envolvidos (no processo eleitoral) e assegurarmo-nos de que o roteiro dos chefes de Estado da CEDEAO será respeitado", afirmou o chefe da diplomacia nigeriana, depois de um encontro com o Presidente guineense, José Mário Vaz.

Geoffrey Onyeama chefia a missão ministerial da CEDEAO que hoje chegou à capital guineense para analisar o processo para as eleições legislativas na Guiné-Bissau.