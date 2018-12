Actualidade

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, disse hoje que se os futebolistas do Sporting continuarem a ter um bom desempenho não será "preciso ir ao mercado", quando reabrir o período de transferências, em janeiro de 2019.

"Primeiro vamos olhar para os jogadores que temos agora. Se responderem bem e continuarem assim não é preciso ir ao mercado", comentou o técnico holandês, em conferência de imprensa.

No lançamento da sexta e última partida da fase de grupos da Liga Europa, perante os ucranianos do Vorskla Poltava, o técnico frisou que pretende dar sequência ao ciclo de triunfos, mesmo entrando em campo já com o apuramento para os 16 avos de final assegurado.