Actualidade

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) acusou hoje o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional de tentar boicotar os serviços mínimos decretados para a greve a realizar entre 14 e 18 de dezembro.

Esta posição da DGRSP surge após o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) ter enviado, na terça-feira, para os delegados um comunicado com as orientações que devem ser seguidas durante a greve.

O Colégio Arbitral decidiu integrar nos serviços mínimos a realização de uma chamada telefónica a cada recluso, o tradicional almoço e visitas de Natal e a entrega de uma cantina (cabaz com produtos alimentares pedido pelos presos).