O líder parlamentar do CDS-PP acusou hoje o Governo e os partidos que o apoiam no parlamento de "responsabilidade" pela " austeridade mascarada" e atual degradação dos serviços públicos, no encerramento da interpelação ao Governo sobre infraestruturas.

"Do PS, do BE, do PCP e do PEV é caso para dizer que a farsa acabou. Quatro anos, quatro orçamentos depois de tomado o poder que as urnas não vos deram, a responsabilidade é toda vossa. Não planearam, não organizaram, não executaram, não cumpriram, não governaram e agora até indemnizações devidas a concidadãos que deixaram sem proteção regateiam nos tribunais", afirmou Nuno Magalhães.

Para o deputado centrista, "os portugueses, hoje, percebem que afinal a austeridade não acabou, que a promessa de investimento nos serviços do Estado era só isso, uma promessa, e que o Estado abandonou uma parte de Portugal à sua sorte".