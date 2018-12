Actualidade

O Governo italiano propôs hoje a Bruxelas a redução do seu défice público de 2,4% para 2,04% em 2019, com o objetivo de terminar o contencioso com a União Europeia (UE) e evitar um procedimento de infração.

Giuseppe Conte, chefe da coligação populista no poder em Roma, formulou esta proposta durante um encontro na capital belga com o presidente da Comissão europeia, Jean-Claude Juncker.

"Um trabalho técnico permitiu-nos obter uma margem de negociação porque recuperámos alguns recursos financeiros", explicou Conte.