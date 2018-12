Actualidade

A Pharol (ex-Portugal Telecom) desistiu do aumento de capital que tinha sido autorizado pelos acionistas em assembleia-geral, no dia 23 de novembro, mas mantém o interesse na injeção de capital da brasileira Oi.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Pharol recordou que, nessa data, foi deliberado autorizar o Conselho de Administração a "aumentar o montante nominal do capital social da sociedade (...) para um máximo de até 55.482.427,11 euros na modalidade de novas entradas em dinheiro, com ou sem ágio, sendo o montante global máximo do encaixe autorizado de 70.038.277,67 euros (...)".

Nessa altura, ficou definido que o montante concreto do aumento estava "pendente de definição por parte do Conselho de Administração, em função das condições de mercado existentes e consoante se revelasse necessário para permitir a participação da Pharol no aumento do capital social da Oi", detalhou a mesma nota.