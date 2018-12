Actualidade

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) pediu hoje a realização de eleições legislativas guineenses até final de janeiro e que a data seja conhecida até à próxima cimeira da organização, no dia 22 de dezembro.

"A delegação ministerial [da CEDEAO] reafirma a necessidade urgente de se fixar a data das eleições que deverão realizar antes do final de janeiro de 2019. Aquela data deverá ser conhecida antes da próxima cimeira [de chefes de Estado e de Governo] da CEDEAO, a 22 de dezembro", refere o comunicado final da visita que uma missão ministerial da organização realizou hoje a Bissau.

No comunicado, a missão ministerial da CEDEAO, liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, Geoffrey Onyeama, refere também "grande surpresa" e "incompreensão total" com as medidas tomadas para parar o processo eleitoral em curso, num momento em que, "em resposta aos pedidos de certos atores políticos e do Governo, uma equipa de auditores da organização foi destacada para assegurar a transparência do processo".