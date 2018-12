Actualidade

A câmara de Vila Nova de Gaia assinou hoje com o Agrupamento de Escolas dos Carvalhos um acordo de parceria que visa avançar com obras no equipamento escolar que atualmente acolhe 700 alunos dos 2.º e 3.º ciclos.

Em declarações aos jornalistas após a cerimónia, o presidente da autarquia, o socialista Eduardo Vítor Rodrigues, apontou que vai candidatar a obra a fundos comunitários, mostrando-se otimista na inclusão da empreitada nas verbas de reprogramação do Portugal 2020, mas garantiu: "Se não vier dinheiro de fora, a obra faz-se com orçamento municipal".

Ao longo do presente ano letivo vão ser realizados os projetos, tendo o autarca remetido para "mais tarde" o anúncio sobre datas e prazos e apontado para uma requalificação a rondar os três milhões de euros, "uma estimativa", frisou.