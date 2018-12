Actualidade

Um acidente entre dois veículos ligeiros, seguido do despiste de um pesado e de um atropelamento no IP3, em Penacova, provocou hoje dois mortos, informou fonte do Comando Territorial de Coimbra da GNR.

Na sequência do acidente, que ocorreu ao final da tarde, o trânsito foi cortado nos dois sentidos do Itinerário Principal (IP) 3, sendo a alternativa a Estrada Nacional 2.

O acidente entre dois veículos ligeiros ocorreu por volta das 18:45, na zona de Oliveira do Mondego, concelho de Penacova (distrito de Coimbra), numa zona do IP3 sem separador central, disse à agência Lusa a mesma fonte.