(SUBSTITUIÇÃO DA NOTÍCIA COM O TÍTULO "Pensões aumentam entre 0,78% e 1,5% em janeiro com base na inflação", PORQUE O MINISTÉRIO DO TRABALHO CORRIGIU OS DADOS ANTERIORMENTE ENVIADOS DEVIDO A ARREDONDAMENTOS)

As pensões vão aumentar entre 0,78% e 1,6% em janeiro de 2019, segundo cálculos feitos com base nos valores da inflação de novembro publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e confirmados pelo Ministério do Trabalho.

A inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação, referente a novembro, publicada pelo INE, de 1,03% permite definir a atualização automática das pensões no próximo ano, assim como o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).