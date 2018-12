Actualidade

(SUBSTITUIÇÃO) Lisboa, 12 dez (Lusa) - As pensões vão aumentar entre 0,78% e 1,6% em janeiro de 2019, segundo cálculos feitos com base nos valores da inflação de novembro publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e confirmados pelo Ministério do Trabalho.

A inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação, referente a novembro, publicada pelo INE, de 1,03% permite definir a atualização automática das pensões no próximo ano, assim como o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

Assim, as pensões até dois Indexantes de Apoios Sociais (IAS), ou seja, até 871,52 euros brutos, onde se inclui a maioria dos pensionistas, aumentam 1,6% em janeiro. Este ano o aumento foi de 1,8% para estes pensionistas.