Actualidade

A comissão eleitoral da República Democrática do Congo (RDCongo) assegurou hoje que o equipamento para as eleições gerais de 23 de dezembro - incluindo urnas eletrónicas - foi distribuído e está "em bom estado de funcionamento".

A garantia foi transmitida pela Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI) nas plataformas Facebook e Twitter.

"Os eleitores e atores políticos são testemunhas das dificuldades que a CENI enfrentou para a distribuição do material eleitoral. No entanto, a CENI assegura, após verificação técnica, que todos os materiais eleitorais chegaram, em bom estado de funcionamento, a todos os territórios e cidades", lê-se numa publicação da CENI no Facebook, acompanhada com fotografias de material a ser distribuído.