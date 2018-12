Actualidade

O Benfica venceu hoje o AEK de Atenas, por 1-0, na sexta e última jornada do Grupo E da Liga dos Campeões de futebol, garantindo o estatuto de cabeça de série na Liga Europa.

Na marcação de um livre direto, do qual resultou a expulsão de Galanopoulos, o lateral espanhol Grimaldo marcou o único golo da partida, aos 87 minutos, permitindo ao Benfica interromper uma série de cinco jogos sem vencer em casa na 'Champions'.

O Benfica já tinha garantido o terceiro lugar no Grupo E, ficando um total de sete pontos, atrás do Bayern Munique (14) e do Ajax (12), com o AEK a terminar sem qualquer ponto.