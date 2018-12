Actualidade

Quinze mil crianças continuam separadas dos pais ou com paradeiro desconhecido, cinco anos após o início do conflito no Sudão do Sul, divulgou hoje o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Em comunicado, a organização indica que mais de quatro milhões de pessoas - a maioria crianças - "foram forçadas a abandonar as suas casas devido aos confrontos" no país.

Desde a eclosão do conflito, este órgão das Nações Unidas e parceiros no terreno reuniram cerca de seis mil crianças com os seus pais ou cuidadores.