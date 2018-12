Venezuela

A Assembleia-Geral das Nações Unidas adotou, na quarta-feira, uma resolução apresentada pela Venezuela para estabelecer a data de 24 de abril como Dia Internacional do Multilateralismo e da Diplomacia para a Paz.

A proposta, segundo um comunicado do Ministério de Comunicação e Informação da Venezuela (MCI), foi apresentada em nome dos 120 Estados que fazem parte do Movimento de Países Não Alinhados (MNOAL).

"O texto foi inesperadamente submetido a votação, a pedido da delegação norte-americana, que expressou que era desnecessário o estabelecimento de tal dia internacional, em linha com a sua política de desprezo pelo multilateralismo. No entanto, o texto foi aprovado com um total de 146 votos a favor, enquanto que apenas os Estados Unidos e Israel votaram contra", refere o comunicado.