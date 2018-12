Venezuela

A Organização de Estados Americanos (OEA) manifestou na quarta-feira preocupação com a presença de aviões militares russos na Venezuela, exortando os países da região a constatarem se há violação de tratados internacionais.

"A Secretaria-Geral da OEA toma nota, com a maior preocupação, das notícias vindas da Venezuela sobre a possibilidade de que aeronaves capazes de usar armas nucleares, provenientes da Rússia, se encontrem no seu território. A presença desta missão militar estrangeira viola a Constituição venezuelana porque não foi autorizada pela Assembleia Nacional, como exige o artigo 187, pelo que consideramos esse um ato lesivo da soberania venezuelana", lê-se num comunicado emitido pela OEA.

De acordo com a mesma nota, "esta ação também pode estar a violar as normas fundamentais do direito internacional".