Actualidade

A imprensa oficial chinesa pediu hoje a Otava que rejeite a "hegemonia" de Washington e tome "decisões independentes", apelando à libertação da diretora financeira da Huawei, detida no Canadá a pedido dos Estados Unidos.

"O Canadá concedeu liberdade condicional a Meng [Wanzhou], o que é positivo, mas ela merece total liberdade. Otava pode acabar agora mesmo com esta crise", apontou o Global Times, jornal de língua inglesa do grupo do Diário do Povo, o órgão central do Partido Comunista Chinês.

Em editorial, o jornal lembra que as "obrigações" do Canadá para com a China "devem prevalecer", face aos compromissos para com um terceiro país.