Actualidade

À chegada ao trabalho, Gebru e Hadush cumprimentam os colegas com um "Bom Dia" que representa uma verdadeira conquista. Há poucos meses estavam no navio 'Aquarius' e desconheciam o futuro. Hoje, estão no Fundão e já têm emprego.

Gebru Mehari e Hadush Tsegay, 28 e 26 anos, naturais da Eritreia, são dois dos 19 migrantes que em julho foram resgatados pelo navio humanitário 'Aquarius' e que foram depois acolhidos, em Portugal, pela Câmara do Fundão.

Chegaram a esta cidade do distrito de Castelo Branco no dia 25 de setembro e quatro deles já estão a ser inseridos no mercado de trabalho. Dois estão numa empresa agrícola, um numa fábrica de confeções e outro numa empresa de eletricidade.