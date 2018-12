Vistos gold

O investimento resultante da concessão de vistos 'gold' subiu 41% em novembro, face a igual mês do ano passado, para 77 milhões de euros, de acordo com dados estatísticos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

No mês passado, o investimento captado através de Autorizações de Residência para atividade de Investimento (ARI) totalizou 77.100.876,53 euros, uma subida de 41% face aos 54.589.231,55 euros registados um ano antes.

Relativamente a outubro, o investimento aumentou 4%.