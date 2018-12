Actualidade

A adesão à greve de hoje dos enfermeiros do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental chegou aos 100% na urgência pediátrica do Hospital São Francisco Xavier e no bloco de oftalmologia do Egas Moniz, segundo o sindicato.

De acordo com os dados disponíveis pelas 10:45, no Hospital São Francisco Xavier a unidade de cuidados intensivos tinha 70% de adesão, a urgência geral 60%, o hospital de dia de oncologia 75% e, no Egas Moniz, o bloco operatório estava com 75% de adesão, a unidade de cirurgia ambulatória 80%, a consulta de dermatologia 80% e as técnicas de gastro 60%.

"Lembro que os enfermeiros são responsáveis e asseguram sempre os cuidados mínimo a prestar à população", disse à agência Lusa Isabel Barbosa, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), em declarações frente ao Hospital São Francisco Xavier, onde cerca de meia centena de enfermeiros se juntaram hoje de manhã em protesto.