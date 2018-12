Actualidade

O diretor de Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho falou hoje numa "rutura" na unidade devido ao encaminhamento de doentes da unidade de Santa Maria da Feira, depois do encerramento do serviço naquele hospital.

Em declarações à Lusa, Pedro Braga contou que desde 19 de novembro, dia em que o Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, que tutela o Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira, ficou sem cardiologistas na urgência, que Vila Nova de Gaia, hospital de referenciação, sofreu um "enorme afluxo de doentes".

O problema agravou-se em consequência do encerramento de camas diferenciadas no hospital da Feira, acrescentou.