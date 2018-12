Actualidade

O tenista grego Stefanos Tsitsipas vai voltar ao Estoril Open em 2019, anunciou hoje a organização do torneio português do 'World Tour', que vai ser disputado de 27 de abril a 05 de maio.

"Estou ansioso por regressar ao Millennium Estoril Open. O torneio tem um ambiente muito especial e tanto os fãs como a organização fazem com que me sinta em casa. A experiência deste ano foi extraordinária e espero ter um resultado ainda melhor no próximo ano", comentou o jovem de 20 anos, que em 2018 na terra batida do Clube de Ténis do Estoril só perdeu nas meias-finais frente a João Sousa, que viria a sagrar-se campeão.

Depois de uma época muito bem-sucedida, em que ascendeu do 91.º ao 15.º lugar do 'ranking' mundial, Tsitsipas venceu o torneio de Estocolmo e conquistou a NextGen ATP Finals, além de ter chegado às finais de Barcelona e Toronto [Masters 1.000]. Foi ainda eleito pelos jogadores do circuito como o 'Most Improved Player'.