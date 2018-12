COP24

O aquecimento global afetará de forma mais grave a região mediterrânica e terá sérias consequências económicas e ambientais, afirmou hoje a União para o Mediterrâneo numa avaliação preliminar apresentada na cimeira do clima COP24.

A subida das temperaturas vai ter impacto na agricultura e no turismo, nos ecossistemas marinhos e terrestres e provocará a subida das águas nas zonas costeiras, podendo desencadear grandes migrações de população, de acordo com a avaliação no estudo encomendado pela União.

Se não se tomarem medidas, a subida das temperaturas pode atingir 2,2 graus centígrados em algumas zonas e pode mesmo aumentar 3,8 graus no fim deste século, acompanhada de uma diminuição da precipitação entre 10 e 30 por cento.