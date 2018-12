Actualidade

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa deveria evoluir para outras formas de decisão, pelo menos em algumas questões, como a da mobilidade de pessoas, e o seu secretário executivo deveria ter mais poder, defendeu a secretária-executiva da organização.

"A CPLP é um fórum multilateral e uma das limitações do multilateralismo é precisamente o facto de não se conseguir consensos para determinadas questões. Na CPLP, onde as decisões são tomadas por consenso, isto significa que todos os países têm de estar de acordo para que essa questão possa avançar e basta haver uma manifestação de reserva de um dos Estados-membros para que a questão não avance", explicou Maria do Carmo Silveira, que deixa o cargo em 31 de dezembro, sendo substituída pelo diplomata português Francisco Ribeiro Telles.

Em entrevista à agência Lusa, a secretária-executiva referiu que "todos os Estados tem direito a veto", mas admitiu que este facto pode ser uma pedra na engrenagem da CPLP.