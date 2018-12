Actualidade

O ministro da Defesa moçambicano, Atanásio M'tumuke, disse hoje que o Governo está a cumprir os acordos sobre a integração nas Forças Armadas de oficiais da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição. "Estamos a cumprir aquilo que foi o entendimento: nós, como Governo, estamos a avançar", referiu, durante a cerimónia de posse de três oficiais - afetos à Renamo - em cargos previstos num memorando assinado a 06 de agosto, que está disponível para consulta no portal da Presidência da República. O ministro da defesa empossou hoje o comodoro Inácio Luís Vaz e os brigadeiros Xavier António e Araújo Andeiro Maciacona para exercerem as funções de direção dos departamentos de Informações Militares, Operações e Comunicações, respetivamente, todas no Estado-Maior General das Forças Armadas. A Renamo lamentou na quarta-feira que só tenha três nomeações em vez das 14 previstas no memorando. Confrontado hoje, pelos jornalistas, com as queixas da Renamo, o ministro da Defesa disse que o número é uma "invenção"."Não, 14 não. Podem inventar", respondeu Atanásio M´tumuke, apesar de o número constar do memorando de entendimento sobre assuntos militares. O documento distribui diversos cargos militares entre a Renamo e o Governo e, ao nível do Estado-Maior General das Forças Armadas, prevê que, de um total de nove departamentos, três sejam entregues a homens do partido da oposição - hoje nomeados. Foi sobre esses três que Atanásio M´tumuke referiu estarem a ser cumpridas indicações dadas por ainda pelo ex-presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, que morreu em maio. Mas o memorando prevê, adicionalmente, que, de um total de 12 repartições do Exército, quatro sejam entregues à Renamo, assim como lhe sejam entregues sete posições em brigadas e batalhões independentes - totalizando 14 oficiais da Renamo a enquadrar nas FADM. O mesmo documento prevê ainda o enquadramento de outros "10 oficiais para ocupar postos de direção e comando na Polícia da República de Moçambique (PRM)", mas só depois de um "entendimento referente à sua colocação na orgânica do Ministério do Interior".

