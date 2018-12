Actualidade

O piloto francês Sébastien Loeb, nove vezes campeão mundial de ralis, vai disputar seis das 14 provas do Campeonato do Mundo de 2019, ao assinar contrato por duas temporadas com a Hyundai, anunciou hoje a marca sul-coreana.

"A vitória no rali de Espanha [de 2018] recuperou o meu desejo de continuar a competir no Mundial de Ralis. Juntarmo-nos à Hyundai representa um novo desafio, que mal posso esperar para abraçar. Fiquei impressionado com a abordagem da equipa e com a vontade de vencer", afirmou Loeb.

O piloto francês, de 44 anos, campeão do mundo de ralis, consecutivamente, entre 2004 e 2012, vai pilotar o Hyundai i20, ao lado do copiloto de sempre, Daniel Elena, já na prova de abertura do campeonato do próximo ano, em Monte Carlo, entre 25 e 27 de janeiro.