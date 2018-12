Actualidade

O Algarve foi a região portuguesa que mais cresceu em 2017, registando um aumento real do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,5%, impulsionado pelo setor turístico, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), hoje divulgados.

Os resultados provisórios das Contas Regionais de 2017 do INE indicam que também apresentaram "aumentos superiores à média do país" as regiões do Alentejo (3,2%), a Região Autónoma da Madeira (3,1%) e a Área Metropolitana de Lisboa (3,0%).

"O Norte, o Centro (ambos com 2,5%) e a Região Autónoma dos Açores (2,4%) registaram crescimentos inferiores à média nacional", lê-se no documento.