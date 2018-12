Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje os projetos de expansão dos metros de Lisboa e do Porto, que em conjunto representam um investimento de 517 milhões de euros, 190 milhões dos quais comparticipados com fundos europeus, segundo o Governo.

O comunicado divulgado após a realização do Conselho de Ministros especifica que foi autorizada a realização de despesa referente aos dois projetos: "concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa, através do prolongamento das linhas Amarela e Verde", e "construção de novos troços do Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto, incluindo os troços Casa da Música - São Bento e a expansão da linha Amarela, que inclui a construção de um Parque de Material e Oficina em Vila D'Este".

Numa nota divulgada posteriormente, o Ministério do Ambiente, que tutela os transportes urbanos, confirmou a aprovação dos projetos das duas empresas, recordando que ambas as obras terão início no primeiro semestre de 2019, com conclusão prevista em 2023.