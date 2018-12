Actualidade

Os Presidentes de Portugal, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe vão assistir à cerimónia de posse do próximo secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o português Francisco Ribeiro Telles, disse à Lusa fonte da organização.

Marcelo Rebelo de Sousa, Jorge Carlos Fonseca e Evaristo Carvalho são os chefes de Estado que já confirmaram a presença na cerimónia, que decorre no sábado de manhã, na sede da CPLP, em Lisboa.

Está também prevista a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva; do ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, e do Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, adiantou a mesma fonte.