A nova Lei de Bases da Saúde pretende reforçar a gestão pública dos estabelecimentos do Serviço nacional de Saúde, podendo excecionalmente ser assegurada por contrato com entidades privadas ou do setor social, disse hoje a ministra da Saúde.

"Os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde terão gestão pública", mas "admitimos exceções", afirmou Marta Temido num encontro com jornalistas antes da apresentação da nova Lei de Bases de Saúde, aprovada hoje em Conselho de Ministros e que terá de ser submetida à aprovação da Assembleia da República.

"Admitimos que, com um horizonte temporal definido por contrato, possa ver outras entidades a fazer a gestão de estabelecimentos públicos. Se São PPP [parceria público-privada], acordos de cooperação ou outro tipo de contrato que se venha a definir por intersecção com outras regras legislativas é algo que nos parece que não devemos estar a constranger", sublinhou.