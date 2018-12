Actualidade

Vera Mantero, coreógrafa, apresenta hoje e sexta-feira, em Paris, a performance "As Práticas Propiciatórias dos Acontecimentos Futuros", no Teatro da Cidade International, onde dá a conhecer ao público francês o "fascinante" artista português Ernesto de Sousa.

"É uma personagem fascinante e também fascinante por ser um artista e um pensador português. Não conhecemos nada bem figuras da nossa história da arte ou, pelo menos, não são tão conhecidos como outros estrangeiros", afirmou Vera Mantero, em declarações à agência Lusa, na capital francesa.

"As Práticas Propiciatórias dos Acontecimentos Futuros" estreou-se em junho, em Lisboa, na Culturgest, no âmbito do Festival Alkantara, tendo passado também por Coimbra, e chega hoje a Paris através do Festival New Settings, promovido pela Fundação Hermès, que apoiou a criação da coreógrafa portuguesa.