Actualidade

A ministra da Saúde considerou hoje que a proposta de Lei de Bases da Saúde "é ideologicamente coerente com o que é definido pelo Governo".

Marta Temido falava na cerimónia em que apresentou as linhas gerais da proposta do Governo para a nova Lei de Bases da Saúde e defendeu que o documento traz um "reforço do papel do Estado" e da saúde pública.

A atual proposta prevê uma gestão preferencialmente pública dos estabelecimentos do SNS, pretende reduzir a mobilidade de profissionais entre o setor público e o privado, abrindo a porta à exclusividade no Serviço Nacional de Saúde, prevê um plano de investimento plurianual e introduz a referência ao cuidador informal.