Actualidade

A câmara do Funchal aprovou hoje um voto de protesto contra o Governo Regional da Madeira pela intenção que o executivo regional tem em alterar a Lei de Finanças Locais, explicou Miguel Gouveia, vice-presidente.

"Foi aprovado um voto de protesto contra a tentativa de discriminação do poder local democrático na Madeira por parte do Governo Regional, por parte do PSD/Madeira, que pretende uma alteração à Lei das Finanças Locais, furtando ou apropriando-se de receitas que são dos municípios", disse o governante.

O voto de protesto foi aprovado com os votos a favor da Coligação Mudança, que suporta a autarquia, o voto contra do PSD e a abstenção do CDS-PP.