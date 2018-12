Actualidade

O piloto francês Sébastien Loeb admitiu hoje à agência Lusa que seria "excitante" disputar o Rali de Portugal de 2019 pela Hyundai, pois nunca participou na prova desde que se mudou para o norte do país.

Loeb, que assinou um contrato de dois anos com a marca sul-coreana, revelou que "ainda não estão decididas quais as seis provas" em que irá participar no Campeonato do Mundo próximo ano, mas confessou que gostaria que o rali português fosse uma delas.

"Para já, apenas decidimos que irei estar em Monte Carlo, na Suécia e, provavelmente, na Córsega. Quanto a Portugal, ainda não está decidido. Ainda teremos de falar sobre isso, pois não tivemos tempo", explicou o piloto, de 44 anos.