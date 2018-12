Ébola

O número de mortos por contaminação de Ébola nas províncias de Kivu Norte e Ituri, no leste da República Democrática do Congo, aumentou para 298 desde 01 de agosto, divulgou hoje a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Dados da OMS indicam que mais 30 pessoas morreram em consequência do contágio do vírus no período compreendido entre 05 e 11 de dezembro.

O número mais expressivo de mortos devido ao contágio pelo vírus desde que foi detetada esta nova epidemia, em agosto, ocorreu na província de Kivu Norte, nas localidades de Beni (107), Mabalako (37) e Katwa (24).