Actualidade

O músico norte-americano Boo Boo Davis estreia-se nos Açores, no festival Caloura Blues, que regressa à Baixa D'Areia, na vila de Água de Pau, na Lagoa, a 26 e 27 de julho, anunciou a organização.

Organizado pela Câmara Municipal da Lagoa, na ilha de São Miguel, com a parceria da empresa Ninemedia, o festival traz assim a Portugal um músico que "pertence à última geração de músicos que escreve e toca ao vivo o Blues, que retrata as dificuldades sentidas na região do Delta do Mississipi", refere-se em nota de imprensa.

O artista nasceu e foi criado em Drew, uma cidade "particularmente rica" no Blues, que recebeu inúmeras lendas, tendo começado por tocar harmónica e a cantar na igreja.