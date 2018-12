Actualidade

A proposta do Governo para a Lei de Bases da Saúde dá uma "indicação muito clara" de que o país deve evoluir para "uma dedicação plena dos profissionais de saúde", de modo voluntário, ao Serviço Nacional de Saúde.

Segundo a ministra da Saúde, o que o Governo pretende é, "em condições voluntárias, específicas, de concreto interesse do SNS", avançar para a dedicação exclusiva dos profissionais de saúde.

"A atual lei de bases ainda contém uma menção, que era própria da altura, a um apoio à mobilidade de profissionais entre setor público e privado. Os tempos são muito diferentes. [A proposta tem] uma indicação muito clara de que deveremos evoluir de uma forma progressiva para a dedicação plena dos profissionais de saúde ao Serviço Nacional de Saúde. Os profissionais são o maior investimento e o recurso mais importante do SNS", afirmou Marta Temido aos jornalistas no final da apresentação pública das linhas gerais da proposta do Governo, hoje aprovada em Conselho de Ministros.