Actualidade

Professores e estudantes que adaptaram pela primeira vez uma ópera de Mozart em Moçambique defenderam hoje à Lusa a criação de uma "dramaturgia moçambicana", considerando que o país possui "talento e histórias" suficientes para produções artísticas.

"O nosso objetivo é criar uma dramaturgia moçambicana", disse Victor Gonçalves, docente da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e diretor-geral da Ópera "Mwango e Mwango", que hoje estreou em Maputo.

Com a primeira apresentação, que juntou centenas de pessoas no Centro Cultural da UEM, os organizadores esperam mudar a consciência da sociedade sobre a importância da arte, contando histórias baseadas na realidade do país.