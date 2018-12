França/Ataque

Chérif Chekatt, o autor do ataque terrorista de terça-feira em Estrasburgo, foi abatido pela polícia francesa, anunciou hoje a imprensa francesa.

A cadeia de televisão BFM-TV noticiou que Chekatt foi abatido no bairro de Neudorf, onde se tinha refugiado depois do ataque que fez três mortos e 13 feridos, segundo o mais recente balanço.

A operação policial de que resultou a morte do homem de 29 anos que, na terça-feira à noite, abriu fogo sobre as pessoas que se encontravam no mercado de Natal de Estrasburgo, gritando "Allah Akbar!" ("Deus é grande!"), foi a segunda de hoje, após a detenção de uma quinta pessoa com ele relacionada.