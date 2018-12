Actualidade

Um tribunal colombiano multou na quinta-feira a construtora brasileira Odebrecht em cerca de 222 milhões de euros e proibiu-a de celebrar contratos com entidades oficiais durante dez anos devido aos atos de corrupção cometidos naquele país.

O tribunal aceitou o pedido feito pelo procurador-geral, Fernando Carrillo, para "proteger a moralidade administrativa e a defesa do património público".

De acordo com o Ministério Público, a construtora pagou subornos na Colômbia no valor de 84 mil milhões de pesos (cerca de 23 milhões de euros) para obter o contrato para construir a autoestrada Rota do Sol II.