As vendas a retalho e produção industrial na China continuaram a desacelerar em novembro, segundo dados oficiais hoje divulgados, refletindo o impacto das crescentes disputas comerciais com os Estados Unidos.

O aumento das vendas a retalho, o principal indicador do consumo privado, recuou para 8,1%, o ritmo mais lento desde maio de 2003, depois de se ter fixado nos 8,6%, em outubro passado.

Os dados, divulgados pelo Gabinete Nacional de Estatísticas, sugerem que o recorde de vendas do comércio eletrónico, durante o dia dos solteiros, que se celebra a 11 de novembro na China, não compensa a quebra noutros setores, nomeadamente as vendas no setor automóvel, que caíram 16,1%, em termos homólogos.