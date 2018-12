Venezuela

O Governo colombiano condenou hoje as acusações do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de que o vizinho país está envolvido numa conspiração dirigida por Washington para assassinar o líder venezuelano e gerar um conflito entre ambos países.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros, em nome do Governo da Colômbia, rejeita novamente, de forma clara e contundente, as declarações insultuosas, injuriosas e caluniosas do Governo da Venezuela, segundo as quais a Colômbia faria parte de uma conspiração imaginária para desencadear uma conflito armado entre os dois países", afirma um comunicado.

O documento, publicado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros colombiana sublinha ainda que "da mesma forma" a Colômbia "reitera o seu respeito ao direito internacional e às normas e costumes que lhe são próprias".