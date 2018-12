Actualidade

O músico português Janeiro vai atuar no Porto, em Lisboa e em Coimbra, em fevereiro e março, foi hoje anunciado, em paralelo com o lançamento do seu novo single "Solidão".

Os espetáculos acontecerão na Casa da Música, no Porto, a 21 de fevereiro, no Estúdio Time Out, em Lisboa, a 28 de fevereiro, e no Salão Brazil, em Coimbra, a 07 de março, de acordo com a Ruela Music.

O músico sobe ao palco acompanhado por Guilherme Salgueiro, nas teclas, Pedro Serralheiro, na bateria, e João Hasselberg, no baixo, em concertos que contam com convidados especiais, que serão anunciados brevemente.