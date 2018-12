2018

Angola assistiu em 2018 ao agravamento da crise económica, que obrigou a negociações de crédito no exterior, mas o olhar do mundo e do país focou-se na radical mudança de políticas, com abertura ao diálogo e o combate à corrupção.

O ano de 2018 foi o de consolidação do poder do Presidente João Lourenço, com a ascensão à liderança do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder), que mudou uma série de protagonistas políticos e promoveu um combate sem precedentes à imigração ilegal e à corrupção, um processo que levou mesmo à prisão do filho do ex-Presidente José Eduardo dos Santos.

A prioridade foi a tentativa para repor a autoridade do Estado num contexto de forte retração económica e depreciação em quase 50% do Kwanza face ao euro e dólar, que levaram à intervenção do Fundo Monetário Internacional (FMI) num crédito de 3,7 mil milhões de dólares, mas também ao aumento da contestação social.