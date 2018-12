2018

A morte do líder histórico da oposição moçambicana, Afonso Dhlakama, ficou na história de 2018 no país e do continente, um ano em que continuou a haver avanços no processo de paz e desmilitarização do braço armado da oposição.

Dhlakama, presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, morreu a 03 de maio, devido a complicações de saúde, no seu refúgio na Serra da Gorgongosa, centro do país.

O Presidente da República e da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), Filipe Nyusi, fez jus aos apertos de mão entre ambos e prestou-lhe homenagem, comparecendo no funeral realizado na cidade da Beira.